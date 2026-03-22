Футбол. Первая лига
08:00
СКА-Хабаровск
:
Арсенал
П1
2.60
X
3.17
П2
2.86
Футбол. Первая лига
13:00
Сокол
:
Нефтехимик
П1
3.25
X
3.07
П2
2.40
Футбол. Премьер-лига
13:45
Оренбург
:
Спартак
П1
4.40
X
4.00
П2
1.79
Футбол. Первая лига
14:00
Урал
:
Енисей
П1
1.62
X
4.00
П2
5.56
Футбол. Англия
завершен
Лидс
0
:
Брентфорд
0
Футбол. Испания
завершен
Севилья
0
:
Валенсия
2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
ПСЖ
4
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
1
:
Сассуоло
1
Футбол. Франция
завершен
Осер
3
:
Брест
0
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
3
:
Челси
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
4
:
Сочи
0
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Гамбург
2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
4
:
Овьедо
2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Жирона
0
Футбол. Италия
завершен
Милан
3
:
Торино
2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
1
:
Лорьян
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
5
:
Пари Нижний Новгород
0
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Хетафе
2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
3
:
Бернли
1
Футбол. Германия
завершен
Бавария
4
:
Унион Б
0
Футбол. Германия
завершен
Кельн
3
:
Боруссия М
3
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
3
:
Байер
3
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
0
:
Вердер
1
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Кремонезе
2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
3
:
Черноморец
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
3
:
Динамо Мх
1
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Мальорка
1
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Ливерпуль
1
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
2
:
Волга
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Ростов
0
Жоржиньо выложил гневный пост о певице Чаппелл Рон: «Ее охранник агрессивно говорил моей жене, чтобы она не позволяла моей дочери “доставать” людей. Она просто прошла мимо столика»

Полузащитник «Фламенго» Жоржиньо написал пост, в котором обвинил 28-летнюю певицу Чаппелл Рон в грубом поведении по отношению к его 11-летней дочери в ресторане отеля.

Источник: Спортс"

«Сегодня я и моя семья пережили очень неприятную ситуацию. Моя жена Кэт Кавелли сейчас находится в Сан-Паулу на Lollapalooza Brasil (музыкальный фестиваль — Спортс»"). Сегодня утром моя дочь проснулась невероятно воодушевленной — она даже сделала плакат, потому что была счастлива увидеть артистку, которой она очень восхищается… или восхищалась. Чаппелл Рон.

По совпадению, они остановились в том же отеле, что и эта артистка. Во время завтрака певица прошла мимо их столика. Моя дочь, как любой ребенок, узнала ее, обрадовалась и просто хотела убедиться, что это действительно она. И самое главное — она даже не подходила к ней. Она просто прошла мимо столика, посмотрела, чтобы убедиться, что это она, улыбнулась и вернулась к маме. Она ничего не сказала и ничего не просила.

То, что произошло потом, было совершенно несоразмерным. К их столику подошел крупный охранник, пока они все еще завтракали, и начал крайне агрессивно разговаривать с моей женой и дочерью, говоря, что она не должна позволять моей дочери «проявлять неуважение» или «доставать» других людей. Честно говоря, я не понимаю, в какой момент простой проход мимо столика и взгляд на человека можно считать преследованием.

Он даже сказал, что подаст жалобу на отель, в то время как моя 11-летняя дочь сидела там в слезах. Моя дочь была сильно потрясена и долго плакала. Я много лет живу в мире футбола, публичности и известных людей, и прекрасно понимаю, что такое уважение и личные границы. То, что произошло, к этому не относится. Это был просто ребенок, восхищающийся кем-то.

Печально видеть такое отношение со стороны тех, кто должен понимать важность фанатов. В конце концов, именно они все это создают. Искренне надеюсь, что это станет поводом для размышлений. Никто не должен через такое проходить, особенно ребенок.

«БЕЗ СВОИХ ФАНАТОВ ВЫ НИЧТО. И ФАНАТАМ — ОНА НЕ ЗАСЛУЖИВАЕТ ВАШЕЙ ЛЮБВИ», — написал Жоржиньо.