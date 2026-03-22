Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
08:00
СКА-Хабаровск
:
Арсенал
Футбол. Первая лига
13:00
Сокол
:
Нефтехимик
Футбол. Премьер-лига
13:45
Оренбург
:
Спартак
Футбол. Первая лига
14:00
Урал
:
Енисей
Футбол. Англия
завершен
Лидс
0
:
Брентфорд
0
Футбол. Испания
завершен
Севилья
0
:
Валенсия
2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
ПСЖ
4
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
1
:
Сассуоло
1
Футбол. Франция
завершен
Осер
3
:
Брест
0
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
3
:
Челси
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
4
:
Сочи
0
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Гамбург
2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
4
:
Овьедо
2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Жирона
0
Футбол. Италия
завершен
Милан
3
:
Торино
2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
1
:
Лорьян
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
5
:
Пари Нижний Новгород
0
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Хетафе
2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
3
:
Бернли
1
Футбол. Германия
завершен
Бавария
4
:
Унион Б
0
Футбол. Германия
завершен
Кельн
3
:
Боруссия М
3
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
3
:
Байер
3
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
0
:
Вердер
1
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Кремонезе
2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
3
:
Черноморец
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
3
:
Динамо Мх
1
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Мальорка
1
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Ливерпуль
1
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
2
:
Волга
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Ростов
0
Спаллетти об 1:1 с «Сассуоло»: «Ювентусу» не хватало зрелости, у Консейсау только в 1-м тайме было шесть моментов, где он выбирал неверный вариант. Мы разочарованы результатом"

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти выразил разочарование после ничьей с «Сассуоло» в 30-м туре Серии А (1:1).

«Когда играешь с четырьмя защитниками, нужно растягивать игру, создавать ситуации один в один. Я постоянно говорил им искать Йылдыза и Консейсау, потому что “Сассуоло” был прижат к своей штрафной.

Если играешь через центр и теряешь мяч, его сложно вернуть. Если теряешь на фланге — можно остановить контратаку и быстро вернуть владение. Но мы принимали решения, за которые в итоге поплатились: слишком часто делали неправильный выбор, не хватало зрелости.

Мы пропустили ответный гол, создали довольно много ситуаций, похожих на ту, в которой забил «Сассуоло» — у нас было как минимум 10 таких моментов, но нам не хватало скорости, и мы принимали не самые разумные решения.

При этом были и удачные решения в эпизоде с голом: Перин сразу отправил мяч вперед на правый фланг после углового «Сассуоло», где Консейсау сделал передачу назад на Йылдыза.

Перин и Консейсау приняли правильные решения, но у Консейсау только в первом тайме было еще шесть таких ситуаций, где он выбирал неверный вариант — либо плохо бил, либо отдавал на Калулу, который не сумел замкнуть у дальней штанги. Когда ты не реализуешь свои моменты, рано или поздно за это платишь.

С учетом созданных моментов и того, как мы шли вперед до самого конца, думаю, если бы мы выиграли, это было бы заслуженно. Мы очень разочарованы результатом, но все равно должны сохранять улыбку, потому что создали так много моментов, чтобы выиграть. Нужно принять этот результат. Во втором тайме были и хорошие моменты, хотя мы двигали мяч довольно медленно", — сказал Спаллетти в интервью Sky Sport Italia.