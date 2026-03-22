Энрике о 4:0 с «Ниццей»: «Ланс» поджимает, поэтому «ПСЖ» обязательно надо было выиграть. Рад за Дро, в 18 лет забить свой первый гол — это важно"

«Было тяжело. Каждый раз, когда мы играем здесь, матчи получаются сложными. Сегодня мы были очень точны. Трудно играть после Лиги чемпионов, где естественно испытываешь эмоциональный подъем. “Ланс” поджимает, поэтому для нас было обязательно выиграть. Есть много игроков, которые не получают много игрового времени, но сегодня воспользовались шансом — как Бералдо, Дро. Я доволен.
Радость по поводу гола Дро? В 18 лет забить свой первый гол — это важно. Я очень рад.
Такие победы укрепляют командные связи. Сейчас ключевой момент, самый важный, потому что это время превращать усилия в трофеи. Это последняя пауза на матчи сборных перед чемпионатом мира, но для команды будет важно, как мы вернемся после нее. Я буду ждать возвращения игроков", — сказал Энрике в эфире Ligue 1+.
«ПСЖ» идет на первой строчке в турнирной таблице Лиги 1, имея 60 очков и матч в запасе. Идущий следом «Ланс» отстает на 1 балл, сыграв на матч больше.