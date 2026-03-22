Легионер из золотого «Спартака» завершил карьеру, «Ливерпуль» нашел замену Салаху. Трансферы и слухи дня

Легенда «Спартака» Ивелин Попов завершил карьеру
Бывший полузащитник сборной Болгарии Ивелин Попов сообщил, что завершил карьеру.
Последним клубом чемпиона России сезона-2016/17 в составе «Спартака» стала болгарская «Арда».
"Я завершил карьеру, просто еще не объявил публично, официально. Но на самом деле так и есть, я закончил.
Я хотел быть поближе к семье, потому что Кырджали, где я выступал за «Арду», очень далеко от Софии«, — приводит слова 38-летнего Попова “РБ Спорт”.
В России Попов выступал за “Кубань”, “Спартак”, “Рубин”, “Ростов” и “Сочи”.
За национальную команду Ивелин провел 90 матчей и забил 16 голов.
«Ливерпуль» нашел замену Салаху в Бундеслиге
«Ливерпуль» заинтересован в приобретении вингера «Баварии» Майкла Олисе.
24-летний футболист сборной Франции проводит великолепный сезон — 15 голов и 27 голевых передач в 38 матчах на клубном уровне. В «Ливерпуле» видят в Олисе замену Мохамеду Салаху.
Портал Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока в 140 млн евро, «Бавария» приобрела Олисе у «Кристал Пэлас» летом 2024 года за 53 млн евро.
Как сообщает indykaila News, семья Олисе сегодня посетит матч АПЛ между «Брайтоном» и «Ливерпулем».
«Интер» подпишет украинца Лунина
«Интер» рассматривает вариант с приобретением голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, украинский вратарь может обойтись миланскому клубу дешевле, чем трансфер Марко Карнезекки из «Аталанты». При этом финансовые требования Лунина по контракту также ниже, чем у других кандидатов — Алисона Бекера из «Ливерпуля» и Эмилиано Мартинеса из «Астон Виллы», которыми «Интер» также интересуется.
В текущем сезоне Лунин провел четыре матча во всех турнирах, один из них завершив без пропущенных мячей. Его контракт с «Реалом» действует до лета 2030 года, а ориентировочная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет около €15 млн.
«Арсенал» купит бразильца, которым интересовался «Зенит»
«Арсенал» может расстаться с защитником Беном Уайтом уже этим летом. В качестве возможной замены лондонцы рассматривают игрока «Ромы» Уэсли Франсу, сообщает TEAMtalk.
По информации источника, «канониры» внимательно следят за выступлениями 22-летнего бразильца в Серии А. Его игра уже привлекла интерес сразу нескольких топ-клубов Европы.
Отмечается, что еще летом 2025 года на Уэсли претендовал «Зенит» — петербуржцы были готовы предложить за него €25 млн плюс бонусы, когда футболист выступал за «Фламенго».
В текущем сезоне защитник провел 35 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал две результативные передачи. Контракт Уэсли с «Ромой» рассчитан до лета 2030 года, а его трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в €35 млн.
«Ювентус» заберет Бернарду Силву у «Сити»
«Ювентус» нацелен на подписание полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы. Об интересе туринцев сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, летом португальский хавбек может получить статус свободного агента, и в Турине готовы предложить ему трехлетний контракт с окладом около €7 млн за сезон.
Сам 31-летний футболист пока не принял окончательного решения о будущем. Он рассматривает возможность сменить клуб и найти новый вызов на заключительном этапе карьеры. «Ювентус» входит в число вариантов, однако не является единственным.
На Силву также претендуют «Барселона», «Бенфика», «Галатасарай», а также клубы из арабских чемпионатов и MLS. Игрок намерен изучить все предложения и, как ожидается, не будет спешить с выбором — решение может быть принято ближе к концу апреля.
В нынешнем сезоне Бернарду Силва провел 41 матч, отметившись тремя голами и пятью результативными передачами.