После 25 туров «Урал» занимает второе место в Первой лиге, «Енисей» находится на 12-й строчке. В следующем матче клуб из Екатеринбурга 29 марта сыграет в гостях с «Родиной», красноярцы за день до этого примут «Уфу».
Капитан «Енисея» Иванов дважды забил «Уралу», один из мячей — издали в девятку. Это первые мячи 33-летнего хавбека в сезоне
33-летний полузащитник «Енисея» отличился в матче 25-го тура соревнования (4:2). Первый гол Иванов забил на 43-й минуте, на 82-й он снова отметился дальним ударом в девятку.