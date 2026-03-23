Экс-судья Фернандес не согласен с пенальти в пользу «Реала»: «Ганцко лишь слегка задевает Браима — падение не является следствием этого контакта»

На 50-й минуте полузащитник «Реала» Браим Диас упал в штрафной площади «кольчонерос», споткнувшись о ногу защитника Давида Ганцко. Главный арбитр матча Хосе Мунуэра Монтеро назначил 11-метровый, Винисиус его реализовал.
"Словацкий защитник Давид Ганцко лишь слегка задевает Браима Диаса в штрафной, после чего марокканец падает — при этом падение не является следствием этого контакта.
Поскольку контакт все же был, ВАР не вмешивается. Но это не пенальти", — написал Фернандес.
Изображение: кадр из трансляции Movistar.