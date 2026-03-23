ТВ «Реала» о красной Вальверде: «Судья пытался навредить “Мадриду”, нельзя удалять футболиста за такое. Это желтая по учебнику»

На 77-й минуте матча 29-го тура Ла Лиги хавбек «Реала» в центре поля ударил Алекса Баэну сзади по ногам, отчего хавбек «Атлетико» упал на газон. Главный арбитр матча Хосе Мунуэра Монтеро показал Вальверде прямую красную карточку. ВАР не стал звать судью к монитору.
«Вы еще услышите, что проблема — в ТВ “Реала”, что они делают такие видео. Мы делаем это, чтобы показать: это ни при каких обстоятельствах не может быть красной карточкой — это желтая по учебнику.
Баэна касается мяча, убирает его, и поэтому Вальверде его не задевает. Он не пытался испортить дерби, он пытался навредить «Мадриду» — а это не одно и то же.
А потом в Tiempo de justificación (ТВ-программа с разбором судейских эпизодов в Испании — Спортс«“) нам даже скажут, что он был прав. Уверен, они оправдают этот эпизод и скажут, что и судья, и ВАР все сделали правильно. Так быть не должно — нельзя удалять футболиста с поля за такое.
Потом вам попытаются впаривать сказки, будут говорить об интенсивности, что мяча нет — но мяч есть, просто Вальверде не успевает, потому что Баэна его касается«, — сказали в репортаже на клубном ТВ “Реала”.