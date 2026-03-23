«Реал» обыграл «Атлетико» в Ла Лиге впервые с 2022-го. Было 4 ничьих и 2 поражения

«Мадрид» обыграл «индейцев» в Ла Лиге впервые за 7 матчей.
Ранее в дерби «Реал» потерпел два поражения и четыре раза сыграл вничью (во всех случаях — со счетом 1:1).
Последний раз «Реал» побеждал «Атлетико» в Примере (2:1) в сентябре 2022 года.
«Реал» победил «Атлетико» (3:2) в 29-м туре чемпионата Испании.
«Мадрид» обыграл «индейцев» в Ла Лиге впервые за 7 матчей.
Ранее в дерби «Реал» потерпел два поражения и четыре раза сыграл вничью (во всех случаях — со счетом 1:1).
Последний раз «Реал» побеждал «Атлетико» в Примере (2:1) в сентябре 2022 года.