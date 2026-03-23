Тюкавин интересен в Германии, полузащитник ЦСКА может уехать в Европу. Трансферные слухи дня

Что в России
За Тюкавиным следят в Европе
Агент Константина Тюкавина Алексей Сафонов в интервью «Матч ТВ» рассказал об интересе к нападающему «Динамо» со стороны европейских клубов. В частности, по словам Сафонова, за Тюкавиным следят в Бундеслиге, а сам Константин был бы не против поиграть в Германии, но пока официальных предложений по форварду не поступало.
«Почему нет? Да и не только Германия была бы интересна. Костя набирает форму, только пришел в себя. На уровне разговоров интерес из Бундеслиги есть. Клубы, как правило, делают шорт‑листы из пяти‑десяти человек, и Костя в них есть, но пока без конкретики. Главное, чтобы он дальше продолжал хорошо играть и обходился без травм», — сказал Сафонов.
В нынешнем сезоне 23-летний нападающий провел 21 матч во всех турнирах и набрал в них 7+6 по системе «гол+пас». Отметим, что в сентябре он восстановился от разрыва крестообразных связок, из которого пропустил почти всю вторую половину прошлого сезона и начало нынешнего.
Полузащитник ЦСКА может уехать в Европу
По информации «Спорт-Экспресса», полузащитник ЦСКА Матеус Алвес может продолжить карьеру за рубежом. Агенты футболиста Джулиано Бертолуччи и Лекка Де Камарго запланировали поезду в Европу, чтобы обсудить будущее 21-летнего бразильца с европейскими клубами.
Алвес присоединился к ЦСКА летом 2025-го — москвичи заплатили за него «Сан-Паулу» 5,1 миллиона евро. За 22 матча в нынешнем сезоне он отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Летом его впервые вызвали в сборную Бразилии U20, но ЦСКА не отпустил новичка.
Что в Европе и мире
Левандовски может остаться в «Барселоне»
Известный инсайдер Фабрицио Романо прокомментировал слухи о том, что Роберт Левандовски может остаться в «Барселоне» как минимум еще на год. Текущий контракт 37-летнего форварда истекает по окончании нынешнего сезона. По словам Романо, важную роль в возможном продлении контракта может сыграть то, что агент Роберта Пини Захави работает еще и с главным тренером каталонцев Ханси Фликом, а также находится в отличным отношениях с президентом клуба Жоаном Лапортой.
«Недавно Лапорта объявил, что Ханси Флик скоро подпишет новый контракт до 2028 года. На этих встречах также обсуждалась ситуация с Робертом Левандовским. В ходе этих обсуждений клуб и игрок рассматривали возможность продления контракта еще на один сезон. Но на данный момент решение не принято, договоренности нет, вопрос не решен», — объяснил итальянец.
В нынешнем сезоне Роберт появился в 37 матчах во всех турнирах и отметился 16 мячами. Больше него в «Барселоне» забили только Ламин Ямаль (21 гол) и Рафинья (19).
Рэшфорд интересен нескольким клубам
Ситуация вокруг будущего Маркуса Рэшфорда становится все более запутанной. Ранее различные источники сообщали, что футболиста хочет сохранить «Барселона», в которой он проводит нынешний сезон на правах аренды. Каталонцы предлагают «Манчестер Юнайтед» продлить аренду еще на год, что привлекает и самого Рэшфорда. Вот только «МЮ» рассматривает только продажу за 30 миллионов евро.
Теперь, по данным Football365, в гонку за англичанина включилось еще несколько клубов. Как сообщает источник, вариант с покупкой нападающего рассматривают «Арсенал», «Челси» и «Ювентус». При этом «МЮ» может отказаться продавать Рэшфорда конкурентам по АПЛ, но планирует избавиться от него предстоящим летом.
В 39 матчах за «Барселону» во всех турнирах 28-летний нападающий настрелял 10+13 по системе «гол+пас».
«Реал» готовит супертрансфер из АПЛ
Мадридцы присматриваются к полузащитнику «Челси» Энцо Фернандесу и готовы предложить за него 120 миллионов евро — за аналогичную сумму сами лондонцы взяли футболиста у «Бенфики» в январе 2023-го. Правда, для осуществления трансфера «Реалу» придется избавиться от нескольких игроков. Об этом сообщил журналист TyC Sports Ренцо Пантич.
По информации испанского издания Marca, сам футболист хочет покинуть Англию. Ключевая причина — мрачная погода и недостаток солнечного света. Аргентинец привык к более теплому климату.
В текущем сезоне Энцо провел за «Челси» 46 матчей во всех турнирах, набрав в них 12+6. Он один из ключевых футболистов лондонцев и является лидером по игровому времени (3661 минута).