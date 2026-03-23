Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:30
Челябинск
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.68
X
3.23
П2
2.72
Футбол. Первая лига
19:00
Родина
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.43
П2
8.75
Футбол. Испания
завершен
Реал
3
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
2
:
Страсбур
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Штутгарт
5
П1
X
П2

Футболист сборной Колумбии до 19 лет умер после потери сознания в матче

Кастрильону было 18 лет. После потери сознания во время матча национального турнира среди игроков до 20 лет, футболист был доставлен в больницу.

Источник: Getty Images

Футболист молодежной команды колумбийского клуба «Мильонариос» Сантьяго Кастрильон скончался в возрасте 18 лет после потери сознания во время матча, сообщает пресс-служба клуба.

Сообщается, что футболист потерял сознание во время матча турнира для игроков до 20 лет. Ему была немедленно оказана помощь врачей команды, после чего его доставили в специализированную больницу, где его лечили кардиологи.

«Несмотря на усилия врачей, Сантьяго не смог прийти в себя и скончался в это воскресенье в окружении семьи, товарищей по команде и друзей», — говорится в заявлении.

18-летний Кастрильон был вызван на сборы в национальную сборную Колумбии до 19 лет, прошедшие в январе в Боготе.

За основную команду «Мильонариос» футболист не выступал, однако несколько раз попадал в заявки на матчи.