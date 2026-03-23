Футболист сборной Колумбии до 19 лет умер после потери сознания в матче

Футболист молодежной команды колумбийского клуба «Мильонариос» Сантьяго Кастрильон скончался в возрасте 18 лет после потери сознания во время матча, сообщает пресс-служба клуба.
Сообщается, что футболист потерял сознание во время матча турнира для игроков до 20 лет. Ему была немедленно оказана помощь врачей команды, после чего его доставили в специализированную больницу, где его лечили кардиологи.
«Несмотря на усилия врачей, Сантьяго не смог прийти в себя и скончался в это воскресенье в окружении семьи, товарищей по команде и друзей», — говорится в заявлении.
18-летний Кастрильон был вызван на сборы в национальную сборную Колумбии до 19 лет, прошедшие в январе в Боготе.
За основную команду «Мильонариос» футболист не выступал, однако несколько раз попадал в заявки на матчи.