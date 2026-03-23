Мостовой в стихах поздравил Овечкина с 1000-м голом в НХЛ: «Весь мир ты снова удивил, когда свой 1000-й забил, рекорд поставив неземной. Мои аплодисменты, Александр Мостовой»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России по футболу Александр Мостовой в стихотворной форме поздравил Александра Овечкина с 1000-м голом в НХЛ с учетом плей-офф.

Источник: Спортс"

40-летний капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (2:3 ОТ). В этом сезоне на его счету 53 (26+27) очка в 71 матче.

"Саня!

Весь мир ты снова удивил,

Когда свой тысячный забил,

Рекорд поставив неземной.

Мои аплодисменты. Александр Мостовой", — сказал Мостовой.

Ротенберг о 1000 шайб Овечкина в НХЛ: «Мы вместе тренировались прошлым летом — он в отличной форме. Саша идет к тому, чтобы забить еще 17 голов и окончательно обогнать Гретцки».

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
