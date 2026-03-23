Футбол
Хоккей
«Овечкин — абсолютный феномен, как Месси или Роналду. Еще поиграет в НХЛ, думаю. Вернется в КХЛ через 5 лет — и все равно будет лучшим». Мостовой про Александра

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой высказался о 1000-м голе Александра Овечкина в НХЛ с учетом плей-офф.

Источник: Спортс"

Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (2:3 ОТ).

— 1000 шайб — выдающееся достижение. Можно только поздравить его с очередной знаковой цифрой.

— Возвращение в КХЛ?

— Думаю, он еще поиграет в НХЛ, чтобы установить вообще все рекорды. А у нас уже будет заканчивать карьеру.

Овечкин же, как Месси или Роналду в футболе, — абсолютный феномен. Если эти ребята приедут в наш чемпионат, они тут будут лучшими даже на самом закате карьеры.

У Овечкина — такая же история. Это одаренный спортсмен, который не идет в сравнение с другими.

А в хоккее вообще позже заканчивают, чем в футболе. Так что вернется в КХЛ через 5 лет — и будет там все равно лучшим, — сказал Александр Мостовой.

1000-й гол Овечкина в НХЛ! Из любимого офиса в большинстве!

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше