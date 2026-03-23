«Овечкин — абсолютный феномен, как Месси или Роналду. Еще поиграет в НХЛ, думаю. Вернется в КХЛ через 5 лет — и все равно будет лучшим». Мостовой про Александра

Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (2:3 ОТ).
— 1000 шайб — выдающееся достижение. Можно только поздравить его с очередной знаковой цифрой.
— Возвращение в КХЛ?
— Думаю, он еще поиграет в НХЛ, чтобы установить вообще все рекорды. А у нас уже будет заканчивать карьеру.
Овечкин же, как Месси или Роналду в футболе, — абсолютный феномен. Если эти ребята приедут в наш чемпионат, они тут будут лучшими даже на самом закате карьеры.
У Овечкина — такая же история. Это одаренный спортсмен, который не идет в сравнение с другими.
А в хоккее вообще позже заканчивают, чем в футболе. Так что вернется в КХЛ через 5 лет — и будет там все равно лучшим, — сказал Александр Мостовой.
1000-й гол Овечкина в НХЛ! Из любимого офиса в большинстве!