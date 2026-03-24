Аршавин поставил Сперцяна в топ-10 ассистентов в истории РПЛ, а лучшим назвал Лоськова: «Любая передача, хоть в стиле Пирло, хоть плассер. А от Титова можете представить пас на 30 метров за спину?»

— Лучший ассистент в РПЛ, кроме Аршавина, которого вы видели?
— Лоськов.
— Почему?
— Любая передача любой тонкости, дальности, кручености, великолепные штрафные подачи.
— Сильнее Егора Титова?
— От Титова можете представить передачу на 30 метров за спину? Наверное, нет.
Я вспоминаю, как мяч прыгает, а Лоськов спиной к чужим воротам у своей штрафной. Он принимает чуть назад — и как дает туда. А Сычев уже бежит, обгоняет.
Любая передача, хоть в стиле Пирло, хоть плассер — настолько он понимал, как ударить по мячу.
— Какое место у Сперцяна в истории?
— Думаю, топ-5 — топ-10, — сказал в шоу «Это футбол, брат!» экс-полузащитник сборной России.
Узнать больше по теме
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.