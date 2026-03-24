Бартомеу о Месси: «Лео не принимал решений по трансферам или тренерам “Барсы”, у него не было привилегий. Он был нашим самым важным активом и удивился, когда с ним расстались»

«Все говорят о власти Лео, когда он был в “Барселоне”, но Месси не принимал решений по трансферам или тренерам, у него не было привилегий. За пределами спортивных вопросов он никогда не принимал никаких решений.
В августе 2020 года, когда Месси попросил уйти, я сказал ему «нет», потому что он был нашим самым важным активом и одним из главных источников дохода. Я не мог предложить ему бесплатный трансфер, и, кроме того, у него был контракт. Думаю, он понял, и поэтому остался.
Он думал, что через несколько месяцев появится новое руководство, которое продлит его контракт. Он удивился в тот момент, когда пришло время продлевать контракт, а с ним расстались", — сказал Бартомеу.