Андрей Талалаев: «Если снова возникнет момент, который будет определять судьбу нашего клуба с точки зрения очков, и будет возможность выбить мяч на трибуну, я это сделаю»

Главный тренер «Балтики» был дисквалифицирован после того, как выбил мяч на трибуны в конце игры с ЦСКА, что привело к массовой потасовке.
"Признаю свой поступок. Я такой, какой есть. Можете считать мне плохим, хорошим, эмоциональным.
Когда я вернусь на бровку и снова возникнет момент, который будет определять судьбу нашего клуба с точки зрения набора очков, и будет возможность выбить мяч даже ценой дисквалификации, я снова это сделаю«, — заявил главный тренер “Балтики”.
Талалаева забанили на 4 матча, Челестини — на 1. Итоги потасовки «Балтики» и ЦСКА.
Узнать больше по теме
