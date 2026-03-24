Почеттино о «ПСЖ»: «Поражение на “Бернабеу” стало для меня смертным приговором. Нам не хватило удачи, до судейской ошибки, фола Бензема на Доннарумме, мы побеждали»

Маурисио Почеттино вспомнил поражение «ПСЖ» от «Реала» весной 2022 года.

Источник: Спортс"

«Нам просто нужно было немного удачи на “Бернабеу”. Дома мы победили со счетом 1:0 и в ответной игре вели до 61-й минуты, когда Бензема сфолил на Доннарумме.

И вы хотите сказать, что тренер выбрал неправильный подход? Что он неправильно играл против команды, которая в итоге станет победительницей?

В Мадриде мы вели 1:0, второй гол был отменен из-за крошечного офсайса. Команда хорошо играла до ошибки судьи. Потом мы отошли назад и проиграли.

Сразу после финального свистка я знал, что мое время в Париже подошло к концу. Я знал, что цель — победа в Лиге чемпионов. Не в Лиге 1 и не в Кубке Франции. К тому же в клубе была сложная политическая ситуация. Болельщики были недовольны, организовывались акции… Не было должной стабильности для того, чтобы достичь такой важной цели, как победа в ЛЧ.

Можно сказать наверняка: поражение в Мадриде стало для нас смертным приговором. В тот день появилось чувство, что приключение подошло к концу", — сказал главный тренер сборной США.