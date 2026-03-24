Дьяков о «Спартаке» при Карседо: «Игра в обороне ужасна. Пас ради паса, контроль ради контроля — типичный испанский футбол»

"Игра в обороне на сегодняшний день ужасна. Столько пропускать непозволительно, но только в последних матчах команда смогла отстоять на ноль.
В чем поменялся «Спартак»? Пришел испанский тренер, который прививает контроль мяча команде, пас ради паса без быстрого продвижения вперед. Очевидно, что у «Спартака» нет задачи быстро провести атаку: команда медленно, не спеша контролирует мяч — контроль ради контроля. Такой типичный испанский футбол", — сказал Дьяков.
«Зенит» играет в ветеранский футбол, никогда не прессингует. Он может покупать любых игроков, тратить большие деньги, но никакой командной игры нет". Дьяков раскритиковал петербуржцев.