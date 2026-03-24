Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Штутгарт
5
Футбол. Франция
завершен
Нант
2
:
Страсбур
3
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Интер
1
Футбол. Испания
завершен
Реал
3
:
Атлетико
2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
0
:
Торпедо
1
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
5
:
Чайка
2
Игроки «Реала» поддерживают Арбелоа, им нравятся атмосфера при тренере и его тактика. Альваро хочет остаться в клубе, Винисиус, Вальверде, Куртуа, Тчуамени и Рюдигер за (Marca)

Тренер «Реала» Альваро Арбелоа пользуется поддержкой большинства игроков команды.

По данным Marca, 43-летний специалист завоевал расположение раздевалки «Мадрида». Тренера уважают за создание позитивной, комфортной и непринужденной атмосферы, за публичную защиту игроков и четкую позицию в личных беседах.

Кроме того, последние результаты «Реала» (5 побед подряд во всех турнирах) убедили игроков в правильности подхода Арбелоа, его тактике доверяют. Также футболисты в восторге от помощников Альваро.

Отмечается, что Арбелоа особенно поддерживают Винисиус Жуниор, Федерико Вальверде, Тибо Куртуа, Орельен Тчуамени и Антонио Рюдигер. Арбелоа хочет остаться тренером "Реала в следующем сезоне, и эти футболисты поддерживают его стремление. Также Арбелоа нравится Арде Гюлеру, Франу Гарсии, Браиму Диасу. Marca также отмечает, как Арбелоа поддерживал Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема.