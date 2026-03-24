РФС рассказала о реформах системы женских профессиональных соревнований

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Система профессиональных соревнований среди женских команд подвергнется реформам с 2026 года, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Начиная с сезона 2026 года Первая лига станет полноценным вторым дивизионом в системе профессиональных соревнований. Участниками турнира станут 10 команд — «Акрон — Академия Коноплева», «Балтика», «Волгарь», «Оренбург», «Нижний Новгород», «Сочи», «Строгино», «Урал», «Факел», «Челябинск — ОСШ». Команды с мая по октябрь в сумме проведут 90 матчей.
«Эти изменения имеют стратегическое значение для женского футбола в России. Мы продолжаем выстраивать целостную систему, обеспечивающую непрерывное развитие игроков — от детско-юношеского уровня до профессионального. Реформа также направлена на расширение регионального присутствия женского футбола и сохранение его в структурах профессиональных клубов», — заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
«В течение последних шести лет РФС планомерно укрепляет вертикаль соревнований для женских команд. Благодаря Юношеской футбольной лиге (ЮФЛ) и Молодежной лиге ежегодно увеличивается число молодых и перспективных футболисток, стремящихся продолжить профессиональную карьеру. Наша задача — создать для этого все необходимые условия. Сегодня мы готовы к дальнейшему расширению системы профессиональных соревнований», — добавила директор департамента женского футбола РФС Мария Сучкова.
В структуре женских соревнований также появится Вторая лига, в которой будут выступать более 40 любительских команд. Турнир пройдет в два этапа: предварительный зональный этап и финальная стадия.