Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
26.03
Турция
:
Румыния
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.34
П2
8.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
26.03
Италия
:
Северная Ирландия
Все коэффициенты
П1
1.27
X
5.90
П2
14.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
26.03
Уэльс
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.57
П2
5.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
26.03
Украина
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.26
П2
2.46
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
26.03
Польша
:
Албания
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.67
П2
5.90
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
26.03
Словакия
:
Косово
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.27
П2
3.95

Сын Криштиану Роналду провел тренировку с академией «Реала»

Сейчас Роналду-младший играет за юношескую команду «Ан-Насра», а его отец выступает за основную команду клуба из Саудовской Аравии.

Источник: Reuters

Старший сын нападающего «Ан‑Насра» и капитана сборной Португалии Криштиану Роналду провел тренировку с академией мадридского «Реала». Об этом сообщает The Athletic.

15-летний Криштиану Роналду — младший занимался с командой игроков не старше 16 лет (U16) и может присоединиться к юношеской системе испанского клуба в обозримом будущем, как сообщает издание.

В настоящее время юный португалец выступает за академию саудовского «Ан‑Насра», где его отец играет с 2023 года. До переезда в Саудовскую Аравию Криштиану-младший занимался в юношеских академиях «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» — двух других бывших клубов своего отца.

В мае 2025 года он получил первый вызов в юношескую сборную Португалии (до 15 лет) и дебютировал на международном турнире в Хорватии, где помог команде победить хозяев, оформив дубль в финале. Впоследствии он также привлекался к играм за сборную до 17 лет.

Роналду-старший по ходу своей карьеры также играл за португальский «Спортинг» (2002−2003), английский «Манчестер Юнайтед» (2003−2009 и 2021−2022), итальянский «Ювентус» (2018−2021) и мадридский «Реал» (2009−2018).

В составе «Реала» он провел 438 матчей во всех турнирах и забил 450 голов, став лучшим бомбардиром в истории клуба. С командой он четырежды выигрывал Лигу чемпионов, дважды становился чемпионом Испании и дважды обладателем Кубка страны.