Сын Криштиану Роналду провел тренировку с академией «Реала»

Старший сын нападающего «Ан‑Насра» и капитана сборной Португалии Криштиану Роналду провел тренировку с академией мадридского «Реала». Об этом сообщает The Athletic.
15-летний Криштиану Роналду — младший занимался с командой игроков не старше 16 лет (U16) и может присоединиться к юношеской системе испанского клуба в обозримом будущем, как сообщает издание.
В настоящее время юный португалец выступает за академию саудовского «Ан‑Насра», где его отец играет с 2023 года. До переезда в Саудовскую Аравию Криштиану-младший занимался в юношеских академиях «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» — двух других бывших клубов своего отца.
В мае 2025 года он получил первый вызов в юношескую сборную Португалии (до 15 лет) и дебютировал на международном турнире в Хорватии, где помог команде победить хозяев, оформив дубль в финале. Впоследствии он также привлекался к играм за сборную до 17 лет.
Роналду-старший по ходу своей карьеры также играл за португальский «Спортинг» (2002−2003), английский «Манчестер Юнайтед» (2003−2009 и 2021−2022), итальянский «Ювентус» (2018−2021) и мадридский «Реал» (2009−2018).
В составе «Реала» он провел 438 матчей во всех турнирах и забил 450 голов, став лучшим бомбардиром в истории клуба. С командой он четырежды выигрывал Лигу чемпионов, дважды становился чемпионом Испании и дважды обладателем Кубка страны.