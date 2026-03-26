Ранее полузащитник «Атлетико», в частности, заявлял, что на улице не нужно носить солнцезащитные очки.
— Разве вас не беспокоит состояние вашей кожи из-за такого количества прямых солнечных лучей?
— Если у вас здоровые отношения с солнцем, то нет. Проблема в том, что если вы целый год не видите солнца, а потом в августе проводите семь часов под солнцем на пляже, то виновато ли солнце, что оно находится там весь год?
Это как не заниматься спортом, а потом в августе поднимать 200 килограммов в приседаниях и повредить колени. Виноваты ли в этом сами упражнения или вы сами, что не занимались спортом весь год? То же самое и с солнцем, — сказал Льоренте.
Льоренте о вреде искусственного света: «Да, я “пинаю мяч”, в университетах не учился, но годами изучаю биологию, пока другие пялятся в экран. Прислушиваюсь к телу больше, чем к догмам».
Льоренте заявил о распылении яда из самолетов, комментируя фото с конденсационным следом на небе. Хавбек «Атлетико» — сторонник теории заговора о химиотрассах.