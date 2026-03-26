Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Турция
:
Румыния
П1
1.40
X
5.40
П2
7.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Италия
:
Северная Ирландия
П1
1.28
X
6.11
П2
15.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Уэльс
:
Босния и Герцеговина
П1
1.80
X
3.54
П2
5.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Украина
:
Швеция
П1
3.20
X
3.25
П2
2.42
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Польша
:
Албания
П1
1.70
X
3.56
П2
5.90
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словакия
:
Косово
П1
2.12
X
3.27
П2
3.90

Пономарев об открытии своего бюста на Аллее спортивной славы ЦСКА: «Это большая честь для меня»

Бывший защитник сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев высказался об открытии своего бюста на Аллее спортивной славы армейцев.

Пономарев занял четвертое место в составе сборной СССР на ЧМ-1966.

«Когда в начале прошлого года мне рассказали о намерении установить мой бюст на Аллее славы ЦСКА, я не поверил ушам: это большая честь для меня. Надо еще учитывать и то, что изготовление бюста очень дорого стоит. Мне и неудобно было, и я не поверил во все это — сказал [председателю совета ветеранов ЦСКА Юрию Миронову]: “Делай что хочешь!”.

А потом мне звонок: скульпторы хотят посмотреть на меня воочию — я к ним приезжаю. Я сидел часа полтора, пока они вокруг меня вертелись, смотрели — нужно ведь было передать характер скульптуре. Мы договорились, что сделают меня таким, каким я был в молодости. Потом мне уже сообщили, что бюст готов. Прислали фото — мне бюст не очень понравился. Снова съездил к скульпторам — кое‑что они переделали, и получилось. Бюст понравился, похож. Молодцы!

Я с волнением ждал момента открытия бюста, и сейчас я тоже волнуюсь. Это очень значимое событие для меня. Огромная благодарность начальнику ЦСКА полковнику Громову Артему Валерьевичу! Огромная благодарность Миронову и всему совету ветеранов ЦСКА!" — сказал Пономарев.