Пономарев об открытии своего бюста на Аллее спортивной славы ЦСКА: «Это большая честь для меня»

А потом мне звонок: скульпторы хотят посмотреть на меня воочию — я к ним приезжаю. Я сидел часа полтора, пока они вокруг меня вертелись, смотрели — нужно ведь было передать характер скульптуре. Мы договорились, что сделают меня таким, каким я был в молодости. Потом мне уже сообщили, что бюст готов. Прислали фото — мне бюст не очень понравился. Снова съездил к скульпторам — кое‑что они переделали, и получилось. Бюст понравился, похож. Молодцы!