«История Заболотного в “Спартаке” подходит к концу. Был шанс проявить себя, но после удаления с “Балтикой” он сам себе все испортил». Мор о форварде

В 8 матчах текущего розыгрыш РПЛ Заболотный не отметился результативными действиями.
«Конечно, история Заболотного в “Спартаке” подходит к концу. Как показала практика, Заболотный — не уровень “Спартака”. Здесь нет ничего неожиданного. У него был шанс проявить себя, но после красной карточки с “Балтикой” [в июле] он сам себе все испортил. Так бывает.
Могло сложиться по-другому, однако своими шансами Заболотный не воспользовался, а в «Спартаке» их можно не много получить. Футболист возрастной, сильная конкуренция«, — сказал бывший игрок “Спартака”.