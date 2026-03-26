Лепехин о Кармо: «Зачем толкнул Талалаева? Мячей же много. Он даже дисквалификацию не получил, зато тренеру влепили»

В концовке игры тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Кармо шел исполнять аут. Бразилец толкнул Талалаева, началась массовая стычка, к которой подключились скамейки обеих команд. Талалаев и тренер ЦСКА Фабио Челестини были удалены.
КДК дисквалифицировал Талалаева на 4 матча РПЛ и оштрафовал его на 300 тысяч рублей.
"Я считаю, что в этом моменте не до конца разобрались. Зачем футболист толкнул тренера? Это тоже же великолепный момент! Но почему-то он упускается. Мячей же много. Это нонсенс.
Причем он же даже дисквалификацию не получил. Зато тренеру влепили. Не очень объективно все оценили в РФС«, — сказал бывший полузащитник “Зенита”.