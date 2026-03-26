Льоренте о диете: «Не ем поздно вечером. Последний раз принимаю пищу перед закатом»

— Ваша диета называется палеолитической, верно?
— Да, такое название, но все гораздо проще. Диета — не самая важная часть здоровья, важнее — многое другое.
— Конечно, мы уже знаем, как правильно питаться. Если вы съедаете десять пончиков в день… Но все мы знаем, что такое сбалансированное питание. Не нужно доводить это до крайностей. Если вы придерживаетесь сбалансированной диеты, включающей другие необходимые продукты, то диета — наименее важная вещь.
— Вы практикуете интервальное голодание?
— Я практикую ночное голодание.
— Что это значит?
— Не есть поздно вечером. Последний раз я принимаю пищу перед закатом.
— Вы не испытываете голода в полночь?
— Нет, если у вас все хорошо отлажено. Если же вы в плохом состоянии, то, конечно же, почувствуете голод в полночь, — сказал Льоренте.