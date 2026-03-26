Семин о Вагнере Лаве в роли функционера в России: «Пусть добьется успеха в Бразилии, а потом наши клубы и ЦСКА обратят на него внимание»

На днях 41-летний бразилец объявил о завершении игровой карьеры. После 28 марта Вагнер войдет в тренерский штаб клуба «Ретро» из 3-го бразильского дивизиона.
— Вагнер Лав был заметной фигурой в нашем чемпионате. Он являлся одним из лидеров Премьер-лиги. Вагнер Лав украшал российский чемпионат, это футболист высокого уровня.
— Хотели бы увидеть Вагнера в роли функционера в российском футбольном клубе?
— Это две разные вещи — играть и работать в клубе. Пусть Вагнер добьется успеха в Бразилии, а потом наши клубы и ЦСКА обратят на него внимание. Вагнер многое сделал для армейцев, — сказал бывший тренер «Локомотива» и сборной России.