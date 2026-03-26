Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Турция
:
Румыния
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.93
П2
6.53
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Италия
:
Северная Ирландия
Все коэффициенты
П1
1.28
X
5.84
П2
14.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Уэльс
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.69
П2
5.20
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Украина
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.22
П2
2.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Польша
:
Албания
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.55
П2
6.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словакия
:
Косово
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.17
П2
3.66

Семин о Вагнере Лаве в роли функционера в России: «Пусть добьется успеха в Бразилии, а потом наши клубы и ЦСКА обратят на него внимание»

Юрий Семин высказался о том, смог бы экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав стать функционером в российском футболе.

Источник: Спортс"

На днях 41-летний бразилец объявил о завершении игровой карьеры. После 28 марта Вагнер войдет в тренерский штаб клуба «Ретро» из 3-го бразильского дивизиона.

— Вагнер Лав был заметной фигурой в нашем чемпионате. Он являлся одним из лидеров Премьер-лиги. Вагнер Лав украшал российский чемпионат, это футболист высокого уровня.

— Хотели бы увидеть Вагнера в роли функционера в российском футбольном клубе?

— Это две разные вещи — играть и работать в клубе. Пусть Вагнер добьется успеха в Бразилии, а потом наши клубы и ЦСКА обратят на него внимание. Вагнер многое сделал для армейцев, — сказал бывший тренер «Локомотива» и сборной России.