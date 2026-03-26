Батистута о Месси и Марадоне: «Диего — лучший, он делал невероятные вещи. Лео тоже может, но у него нет той харизмы»

"Лионель Месси забил 1000 голов, а Марадона — 200. Месси спокойный, а Марадона таким не был. Для меня Марадона — лучший. Он мог играть, справляться с судьями, соперниками. Делал невероятные вещи.
Месси тоже может, но у него нет той харизмы", — сказал Батистута.
Батистута о Марадоне: «Он умер как собака, рядом не было никого, это позор. Я виню себя, потому что мог бы ему помочь, хоть с ним и было тяжело. Надеюсь, с Месси такого не случится».
Узнать больше по теме
