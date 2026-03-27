Рафинья повредил бедро в матче Бразилии с Францией, его заменили в перерыве. Вингер «Барсы» пройдет обследование в пятницу

Вингер сборной Бразилии Рафинья Диас повредил бедро во время товарищеской игры с командой Франции (1:2, второй тайм).
29-летнего футболиста заменили в перерыве встречи, вместо него на поле вышел Луис Энрике. Игрок «Барселоны» пройдет обследование в пятницу.
С подробной статистикой Рафиньи можно ознакомиться здесь.