Министерство спорта Ирана запретило спортивным командам ездить во «враждебные» и «неспособные обеспечить безопасность» страны до дальнейшего уведомления (Reuters)

Министерство спорта Ирана объяснило это решение опасениями по поводу безопасности иранских спортсменов. При этом конкретные страны, въезд в которые запрещен, не называются.
«Присутствие национальных и клубных команд в странах, которые считаются враждебными и не способны обеспечить безопасность иранских спортсменов и членов команд, запрещено до дальнейшего уведомления», — приводит Reuters заявление пресс-службы ведомства.
Министерство также добавило, что клубы и федерация футбола Ирана должны были уведомить Азиатскую конфедерацию футбола о переносе мест проведения матчей.
Напомним, сборная Ирана вышла на чемпионат мира по футболу, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. На групповом этапе иранцы должны сыграть со сборными Новой Зеландии, Бельгии и Египта, все матчи запланированы на территории США. Ранее президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж заявил о переговорах по поводу возможного переноса матчей группового этапа ЧМ-2026 в Мексику.