Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
2
:
Северная Ирландия
0
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
П 2:4
Уэльс
1
:
Босния и Герцеговина
1
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Украина
1
:
Швеция
3
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Польша
2
:
Албания
1
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словакия
3
:
Косово
4
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Дания
4
:
Северная Македония
0
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
П 4:3
Чехия
2
:
Ирландия
2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Турция
1
:
Румыния
0
Министерство спорта Ирана запретило спортивным командам ездить во «враждебные» и «неспособные обеспечить безопасность» страны до дальнейшего уведомления (Reuters)

Власти Ирана запретили спортивным командам поездки в страны, которые считаются враждебными.

Министерство спорта Ирана объяснило это решение опасениями по поводу безопасности иранских спортсменов. При этом конкретные страны, въезд в которые запрещен, не называются.

«Присутствие национальных и клубных команд в странах, которые считаются враждебными и не способны обеспечить безопасность иранских спортсменов и членов команд, запрещено до дальнейшего уведомления», — приводит Reuters заявление пресс-службы ведомства.

Министерство также добавило, что клубы и федерация футбола Ирана должны были уведомить Азиатскую конфедерацию футбола о переносе мест проведения матчей.

Напомним, сборная Ирана вышла на чемпионат мира по футболу, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. На групповом этапе иранцы должны сыграть со сборными Новой Зеландии, Бельгии и Египта, все матчи запланированы на территории США. Ранее президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж заявил о переговорах по поводу возможного переноса матчей группового этапа ЧМ-2026 в Мексику.