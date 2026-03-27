Министерство спорта Ирана запретило спортивным командам ездить во «враждебные» и «неспособные обеспечить безопасность» страны до дальнейшего уведомления (Reuters)

Напомним, сборная Ирана вышла на чемпионат мира по футболу, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. На групповом этапе иранцы должны сыграть со сборными Новой Зеландии, Бельгии и Египта, все матчи запланированы на территории США. Ранее президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж заявил о переговорах по поводу возможного переноса матчей группового этапа ЧМ-2026 в Мексику.