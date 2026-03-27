Кроос о победах в ЛЧ с «Реалом»: «Перес говорил на следующий день после финала: “Увидимся в следующем году, на том же месте, с тем же трофеем”. Это не давало нам рас

Мы были командой. У нас было много отличных игроков, но мы понимали, что, когда судья дает свисток, мы все хотим одного и того же. Мы все хотели победить, и это было ключевым моментом. Мы были очень хороши. Если у вас плохая команда, вы не выиграете Лигу чемпионов", — сказал Кроос.