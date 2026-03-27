Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
2
:
Северная Ирландия
0
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
П 2:4
Уэльс
1
:
Босния и Герцеговина
1
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Украина
1
:
Швеция
3
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Польша
2
:
Албания
1
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словакия
3
:
Косово
4
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Дания
4
:
Северная Македония
0
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
П 4:3
Чехия
2
:
Ирландия
2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Турция
1
:
Румыния
0
Мбаппе о 2:1 с Бразилией: «Для Франции это был не просто товарищеский матч. Но много выводов делать не стоит. Не собираюсь лицемерить и говорить, что это был финал ЧМ»

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о победе над сборной Бразилии (2:1) в товарищеском матче.

27-летний нападающий отыграл 66 минут и стал автором первого гола французов.

"Я футболист. Все, чего я хочу, это постоянно быть на поле и играть. Это грандиозный матч. Я стараюсь никогда не преуменьшать тот факт, что мне выпала привилегия находиться на поле.

Для нас это был не просто товарищеский матч. Мы очень уважаем Бразилию. Это была возможность увидеть, на каком уровне мы находимся. Конечно, не стоит делать слишком много выводов из этого матча.

Я не собираюсь лицемерить и говорить, что это был финал чемпионата мира. Но здорово, что мы провели такой матч.

Мы показали хороший ритм. В нашей игре была мобильность. Много движения, много креативности. Нам удалось создать много моментов и быть надежными в остальном. Мы движемся вперед", — сказал Мбаппе.

«Реал» действительно перепутал колени Мбаппе при лечении?