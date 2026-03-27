Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
2
:
Северная Ирландия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
П 2:4
Уэльс
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Украина
1
:
Швеция
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Польша
2
:
Албания
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словакия
3
:
Косово
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Дания
4
:
Северная Македония
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
П 4:3
Чехия
2
:
Ирландия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Турция
1
:
Румыния
0
П1
X
П2

Сафонов сыграет за сборную России в матче с Никарагуа. Об этом сообщил Карпин: «Выйдет в основе, а дальше посмотрим»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов выйдет в основном составе сборной России на товарищеский матч с Никарагуа.

Источник: Спортс‘’

— Матвей Сафонов сыграет в предстоящей встрече?

— Выйдет в основе, а дальше посмотрим, — сообщил главный тренер российской национальной команды Валерий Карпин.

Сборная России в рамках BetBoom товарищеских матчей сыграет с Никарагуа 27 марта в Краснодаре и с Мали 31 марта в Санкт‑Петербурге.

Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше