Овчинников о работе в сборной России при Капелло: «В РФС слышу: “Получать будешь 50 тысяч рублей”. Даже при моем альтруизме это неуважение — ухожу. Потом дали тоже копейки, но уже побольше&ra

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Сергей Овчинников рассказал о своем опыте работы в штабе национальной команды при Фабио Капелло.

Итальянский специалист руководил командой с 2012 по 2015 годы.

— Мне позвонила Элизабет Бартоше, попросила помочь. К Фабио, говорит, не смог приехать какой-то итальянец, а тебя Капелло знает, ты в сборной уже работал. Я приехал, пообщался с Фабио.

— Сразу химия?

— Нет. Поначалу Капелло был настроен жестковато: «Не лезешь туда, сюда…» «Да не вопрос, — отвечаю, — не полезу». — А дальше?

— С Фабио мы ударили по рукам. Приезжаю в РФС и слышу: «Получать будешь 50 тысяч рублей».

— Серьезно?

— Абсолютно. Говорю — даже при моем альтруизме это просто неуважение. А в ответ: «Мы же не знаем, какого уровня вы тренер». — «Я самый лучший, который только может быть. Да и не вам меня оценивать. Все, до свидания». Встаю и ухожу. Вызывают второй раз: «Сумма будет другая. Простите, мы не совсем поняли ситуацию». Тоже копейки, но уже побольше.

— 100 тысяч?

— Неважно. Фабио сказал: «Да подписывай, потом разберемся».

— Вы же до поры были единственным россиянином в штабе?

— Да. Как-то сидим за столом большой компанией — Фабио, его ассистенты и я. Зашел разговор о лицензиях. Пануччи: «У меня вообще нет». Гальбьяти: «У меня лицензия B». Капелло ко мне поворачивается: «А у тебя какая?» — «Pro». Он р-раз — меняется в лице. Добавляю: «Я главным тренером работал. Учился, все стадии прошел». С того момента отношение изменилось.

— Из-за лицензии?

— Для итальянцев это показатель. Если у тебя Pro — все, разговор на равных. Капелло стал со мной даже по тактике советоваться. Вскоре сменили мне должность тренера вратарей на помощника. Мы с Фабио остались в очень хороших отношениях. Видимо, не пургу ему советовал.

— Пануччи был классным защитником. А оказался вздорным человеком.

— Это их дело, итальянцев. Но жизнь показала — весь штаб бросил Фабио в России, уехали. Остались Семак, Симутенков и я, — сказал Овчинников.