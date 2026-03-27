Магат о Нойере: «Ставлю его в один ряд с Месси и Роналду на своей позиции. 30 млн евро за него — подарок для “Баварии”. Сегодня он стоил бы 150 млн»

Бывший главный тренер «Баварии» и «Шальке» Феликс Магат высказался о Мануэле Нойере.

Источник: Спортс‘’

Голкиперу «Баварии» сегодня исполнилось 40 лет.

«Что касается выступлений Мануэля, его значимости для “Баварии” и сборной Германии, а также его достижений, я ставлю его в один ряд с Месси и Криштиану Роналду на своей позиции.

Оглядываясь назад, эта цена (30 млн евро, которые «Бавария» заплатила «Шальке» — Спортс«“) была не просто выгодной — это был подарок! “Бавария” получила вратаря мирового класса на 15 лет.

Сегодня Мануэль в своей тогдашней лучшей форме стоил бы примерно 150 миллионов евро! К его 40-летию я желаю ему всего наилучшего в принятии решения о будущем, которое сделает его счастливым. Я думаю, он должен сам решить, хочет ли продолжать играть в «Баварии» или нет.

Чтобы принять правильное решение, ему нужно ответить себе на вопросы: достаточно ли его тело еще в форме и сохраняется ли у него мотивация? Со стороны я бы сказал, что у него еще есть силы, чтобы продолжать. И мой совет — максимально использовать это как можно дольше, то есть пока не завершать карьеру", — сказал Магат.