Футбол. Товарищеские матчи
19:30
Россия
:
Никарагуа
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
П 4:3
Чехия
2
:
Ирландия
2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Дания
4
:
Северная Македония
0
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словакия
3
:
Косово
4
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Польша
2
:
Албания
1
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Украина
1
:
Швеция
3
Кондаков о том, в чем подражает Роналду: «На гаджеты как у него нет финансов, но слежу за сном с Woop. В питании себя не ограничиваю, но колу пью очень редко, больше соки»

Полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков рассказал, в чем старается подражать Криштиану Роналду.

Источник: Спортс‘’

— Роналду — твой образец для подражания. Что-нибудь удалось у него перенять?

Постоянно работать, даже если что-то не получается. Нет предела совершенству, постоянно нужно оттачивать свои качества.

Криштиану — гик в плане физики и восстановления. Ты используешь какие-нибудь гаджеты для тренировок, питания, сна или восстановления?

— У меня есть [умный браслет] Woop, чтобы следить за сном и восстановлением. Но для гаджетов, как у Роналду, пока что нет таких финансов. Не скажу, что ограничиваю себя в питании. Просто понимаю, когда можно что-то есть, а когда — нельзя. Колу пью очень редко, больше предпочитаю соки.

— В молодежной сборной кто-нибудь помешан на тренировках, питании, восстановлении, мотивационных занятиях?

— Когда были замеры с врачами, то они давали рекомендации по питанию. Среди ребят пока что не заметил гиков по питанию и восстановлению, — сказал 18-летний Кондаков в интервью инсайдеру Ивану Карпову.

Кондаков из «Зенита»: «Роналду симпатизирую с детства. Месси — футболист от бога, а Криштиану нравится тем, что сделал себя сам. Ему 41 год, а он продолжает рекорды ставить».