В честь Месси назвали трибуну на новом стадионе «Интер Майами» — это первый случай в истории спорта для действующего игрока

Это будет первый случай в мировом спорте, когда действующий игрок будет выступать на стадионе с трибуной, названной в его честь. Открытие новой арены «Интера Майами» запланировано на 4 апреля.
Месси выступает за американский клуб с 2023 года. С ним «Интер Майами» выиграл свои первые четыре трофея: Кубок МЛС 2025 года, кубок победителей регулярного чемпионата МЛС 2024 года, кубок победителей Восточной конференции МЛС 2025 года и Кубок лиг 2023 года.
Месси стал лучшим игроком в истории клуба по голам и ассистам: 82 гола и 53 передачи в 94 матчах.