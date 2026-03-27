Австрийская футболистка погибла в автокатастрофе в возрасте 20 лет

По данным издания Blick, в четверг Виммер и ее 15-летняя пассажирка столкнулись со встречным грузовиком в туннеле в Линце. Отмечается, что от удара автомобиль перевернулся, и спортсменка оказалась заблокирована в обломках. Спасатели достали Виммер из машины, после чего врачи попытались реанимировать девушку, но она скончалась на месте аварии.