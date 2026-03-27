Австрийская футболистка погибла в автокатастрофе в возрасте 20 лет

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Австрийская футболистка клуба «Блау-Вайс» из Линца Александра Виммер погибла в автомобильной аварии в возрасте 20 лет, сообщается на сайте команды.
По данным издания Blick, в четверг Виммер и ее 15-летняя пассажирка столкнулись со встречным грузовиком в туннеле в Линце. Отмечается, что от удара автомобиль перевернулся, и спортсменка оказалась заблокирована в обломках. Спасатели достали Виммер из машины, после чего врачи попытались реанимировать девушку, но она скончалась на месте аварии.
«Мы глубоко потрясены. Александра была слишком молода, у нее было столько целей и мечтаний впереди. Ее смех и позитивный настрой обогащали наш клуб. Она была важной частью сообщества. Практически невозможно выразить словами, как сильно нам будет ее не хватать», — говорится в сообщении клуба.
Как отмечает Blick, ехавшая в машине с Виммер девушка получила травмы и была доставлена в больницу, 56-летний водитель грузовика не пострадал.