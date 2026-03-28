Футбол. Первая лига
11:00
Енисей
:
Уфа
П1
2.13
X
3.18
П2
3.76
Футбол. Первая лига
15:00
Волга
:
Спартак Кс
П1
2.67
X
3.25
П2
2.72
Футбол. Первая лига
17:30
Нефтехимик
:
Шинник
П1
2.21
X
3.13
П2
3.60
Футбол. Первая лига
18:00
Факел
:
КАМАЗ
П1
1.71
X
3.55
П2
5.80
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
3
:
Никарагуа
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
П 4:3
Чехия
2
:
Ирландия
2
П1
X
П2

Фанатки «Тоттенхэма» против назначения Де Дзерби из-за его выступлений в защиту Гринвуда: «Его слова преуменьшали серьезность проблемы мужского насилия над женщинами»

Объединение болельщиц «Тоттенхэма» Women of the Lane выступило против назначения Роберто Де Дзерби на должность главного тренера.

Поводом стали выступления итальянца в защиту Мэйсона Гринвуда после того, как вингера обвинили в насилии над девушкой в 2022-м, но в 2023-м сняли обвинения.

"Де Дзерби публично выступал в защиту Мэйсона Гринвуда в стиле, преуменьшающем серьезность проблемы мужского насилия в отношении женщин и девушек. Это вызывает серьезные сомнения в его здравомыслии и лидерских качествах.

Клубы демонстрируют свои ценности через принимаемые решения. То, кого они назначают, имеет значение. Тренер каждый день задает тон тому, что ожидается, что допускается и как к людям относятся. В то время, когда «Тоттенхэму» необходимо перестроиться, эта культура важна не меньше, чем все, что происходит на поле.

Для многих в нашем сообществе подобное трудно совместить с заявленными обязательствами клуба в отношении уважения, безопасности и инклюзивности.

Это не то назначение, которое должен делать «Тоттенхэм». Оно создает ненужный культурный риск при отсутствии ясных, подтвержденных результатов работы, способных оправдать его", — говорится в заявлении.

Гринвуда перестали обвинять в изнасиловании. Но это не значит, что он оправдан — и «МЮ» не спешит его возвращать.