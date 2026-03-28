«Наполи» исключит Лукаку из состава, если он не вернется в расположение команды ко вторнику. Форвард занимается в Бельгии индивидуально — это не было согласовано с клубом

Футболист занимается в Бельгии с личным тренером — это решение не было согласовано с клубом. Как сообщает Sky Sport, позиция «Наполи» заключается в том, что Лукаку должен вернуться в расположение команды до вторника — иначе он будет исключен из состава. Клуб в любом случае оштрафует игрока.