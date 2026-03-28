Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
11:00
Енисей
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.18
П2
3.76
Футбол. Первая лига
15:00
Волга
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.25
П2
2.72
Футбол. Первая лига
17:30
Нефтехимик
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.13
П2
3.60
Футбол. Первая лига
18:00
Факел
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.55
П2
5.80
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
3
:
Никарагуа
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
П 4:3
Чехия
2
:
Ирландия
2
П1
X
П2

Экс-хавбек «ПСЖ» Ларке о переносе матча парижан с «Лансом»: «LFP — могильщики футбола, у этих людей нет ни морали, ни принципов. Они считают Лигу 1 мусором»

Бывший полузащитник «Сент-Этьена» и «ПСЖ» Жан-Мишель Ларке высказался о переносе матча парижского клуба с «Лансом» в 29-м туре Лиги 1.

Парижане просили перенести встречу ради подготовки к ¼ финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) согласилась сделать это, хотя «Ланс» выступал против. Матч должен был пройти 11 апреля, но состоится 13 мая.

«Давайте внесем ясность. Мы понимаем гнев фанатов “Ланса” и просьбу парижан. Чего мы не понимаем — и я уже давно об этом говорю — так это того, почему французские чиновники, и в частности представители LFP, являются могильщиками футбола.

Между предпоследним и последним игровыми турами пройдет матч 28-го тура. Таким образом, предпоследний тур на самом деле больше не будет предпоследним, поскольку будет еще один матч… Им совсем не к лицу нарушать свои собственные правила. У этих людей нет ни морали, ни принципов.

Они считают Лигу 1 мусором. Я считаю, что сборная Франции уже много лет находится на пьедестале почета среди национальных сборных, но что насчет нашей лига? У нас полный бардак", — сказал Ларке в эфире TF1.