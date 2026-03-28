Экс-хавбек «ПСЖ» Ларке о переносе матча парижан с «Лансом»: «LFP — могильщики футбола, у этих людей нет ни морали, ни принципов. Они считают Лигу 1 мусором»

Парижане просили перенести встречу ради подготовки к ¼ финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) согласилась сделать это, хотя «Ланс» выступал против. Матч должен был пройти 11 апреля, но состоится 13 мая.
«Давайте внесем ясность. Мы понимаем гнев фанатов “Ланса” и просьбу парижан. Чего мы не понимаем — и я уже давно об этом говорю — так это того, почему французские чиновники, и в частности представители LFP, являются могильщиками футбола.
Между предпоследним и последним игровыми турами пройдет матч 28-го тура. Таким образом, предпоследний тур на самом деле больше не будет предпоследним, поскольку будет еще один матч… Им совсем не к лицу нарушать свои собственные правила. У этих людей нет ни морали, ни принципов.
Они считают Лигу 1 мусором. Я считаю, что сборная Франции уже много лет находится на пьедестале почета среди национальных сборных, но что насчет нашей лига? У нас полный бардак", — сказал Ларке в эфире TF1.