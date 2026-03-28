Хоккей
Футбол. Первая лига
11:00
Енисей
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.18
П2
3.76
Футбол. Первая лига
15:00
Волга
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.25
П2
2.72
Футбол. Первая лига
17:30
Нефтехимик
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.13
П2
3.60
Футбол. Первая лига
18:00
Факел
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.55
П2
5.80
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
3
:
Никарагуа
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
П 4:3
Чехия
2
:
Ирландия
2
П1
X
П2

Карпин об уровне соперников России: «Хорошо, что уже такие находятся. Но вы забываете, что в отборах тоже не все как Франция и Германия. Словения, Словакия, Мальта, Кипр похожи на Никарагуа»

Валерий Карпин высказался об уровне соперников сборной России после победы над Никарагуа (3:1) со 130-й строчки рейтинга ФИФА.

— Не кажется ли вам, что, играя с такими соперниками, уровень нашей команды тоже падает? Есть ли у вас вопросы к РФС по выбору соперников?

— К РФС у меня вопросов нет в принципе. Потому что-то, что находятся даже такие соперники, уже хорошо, за это можно только поблагодарить.

Во-вторых, вы почему-то все время забываете об этом: когда у нас были отборочные турниры, сколько соперников высокого уровня было у нас в группе? Как правило — один, например Хорватия. Мы сейчас тоже играем с командами похожего уровня — Сербия, Нигерия, Камерун, Чили.

Раньше в отборе были Словения, Словакия, Мальта, Кипр — сборные, которые уровнем похожи на Никарагуа и другие не самые сильные команды. И таких команд предостаточно в отборах на чемпионат мира или Евро. Не все такого уровня, как Франция или Германия, — отметил главный тренер сборной России.

