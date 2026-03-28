Футбол. Первая лига
11:00
Енисей
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.18
П2
3.76
Футбол. Первая лига
15:00
Волга
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.25
П2
2.72
Футбол. Первая лига
17:30
Нефтехимик
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.13
П2
3.60
Футбол. Первая лига
18:00
Факел
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.60
П2
5.90
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
3
:
Никарагуа
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
П 4:3
Чехия
2
:
Ирландия
2
П1
X
П2

Деменко о Соболеве: «Сложный период у Александра. Переход в “Зенит” — ошибка»

Максим Деменко считает ошибочным трансфер Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит» в 2024 году.

Источник: Спортс‘’

В последних 5 матчах за петербургский клуб форвард забил 4 гола.

"Заявления и высказывания Соболева в последнее время — это эмоции. Может, у него это накопилось. Вспомните, как он после забитого гола кричал в сторону скамейки и Семака. На мой взгляд, когда у тебя все хорошо, нужно меньше отвлекаться на все эти моменты вокруг.

Соболев сейчас наконец показывает тот футбол, который от него ждали с первых дней в «Зените». Понимаю, что он хочет больше доверия, больше хорошего отношения, но такие моменты нужно уметь выжидать.

Сложный период у Александра, если так посмотреть. Думаю, спустя время можно говорить, что переход Соболева из «Спартака» в «Зенит» — это ошибка. Понимаю, что эмоции всех в тот период перехлестнули. И «Спартак» тогда обиделся в какой-то момент. Но сейчас Саше самое главное — это работать и правильно готовиться«, — сказал бывший футболист “Зенита”.