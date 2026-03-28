Зырянов о продлении контракта с Шиловым: «Прогресс Вадима очевиден: он не боится никого и идет напролом»

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов высказался о продлении контракта с 18-летним вингером Вадимом Шиловым.

Источник: Спортс‘’

— Поздравлять нужно не меня, а всех людей, которые причастны к воспитанию Шилова, в том числе тренеров нашей академии. Сегодня этот футболист заключает свой первый контракт, являясь игроком основного состава. Это большой шаг для него.

Мне импонировало в наших переговорах со стороной игрока, что его представители сосредоточены на развитии этого футболиста. Мы быстро нашли точки соприкосновения, никаких вопросов по контракту у нас не возникло. Мы видим, что сторона игрока хочет, чтобы он рос и развивался как футболист, как спортсмен именно в нашей команде. Мы все в этом заинтересованы, как и сам Вадим.

— Оцените прогресс Вадима в основной команде. В прошлом сезоне он играл в трех турнирах — и за молодежную, и за вторую команду, и за основной состав.

— Прогресс очевиден — не только для меня, но и для специалистов и болельщиков. Когда в прошлом году Вадик выходил на футбольное поле, он совершал результативные действия. Мы с нетерпением ждем, когда он восстановится после травмы и снова присоединится к нам, чтобы показывать такой же яркий футбол, но уже на улучшенных условиях и с новым контрактом.

— Что выделяет его среди других молодых игроков?

— Я думаю, это спокойствие, которое несвойственно молодым футболистам, и смелость: он не боится никого и идет напролом.

— Как проходит восстановление Вадима? Когда мы сможем увидеть его на поле?

— Восстановление идет по плану. Я думаю, что к началу следующего сезона он будет тренироваться с основной командой и играть, — сказал Зырянов.