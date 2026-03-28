Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
перерыв
Волга
1
:
Спартак Кс
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
3.45
П2
7.90
Футбол. Первая лига
17:30
Нефтехимик
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.11
П2
3.48
Футбол. Первая лига
18:00
Факел
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.69
П2
6.19
Футбол. Первая лига
29.03
Чайка
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
3.92
X
3.35
П2
2.02
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
3
:
Никарагуа
1
П1
X
П2

Ветеран футбольного «Спартака» Юрий Гаврилов перенес операцию на сердце

Двукратному чемпиону СССР поставили стент, он пока находится в больнице.

Источник: РБК Спорт

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов перенес операцию на сердце. Об этом он рассказал «Матч ТВ».

«Я в больнице нахожусь, прохожу лечение. Это не связано с инсультом. Мне делали операцию на сердце, поставили стент. Есть операция, когда делают шунтирование, есть установка стента, есть и установка кардиостимулятора», — сказал 72-летний Гаврилов.

По словам Гаврилова, он не знает, как долго еще будет в больнице.

В мае 2023 года ветеран «Спартака» попал в реанимацию с инсультом, в начале 2024-го перенес операцию из-за злокачественной опухоли в легком.

Гаврилов — чемпион СССР в составе «Динамо» (1976) и «Спартака» (1979). За «красно-белых» полузащитник играл в 1977—1985 годах, был лучшим бомбардиром чемпионата-1983.

В сборной СССР Гаврилов провел 46 матчей и забил десять голов, участвовал в чемпионате мира 1982 года.