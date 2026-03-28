Ветеран футбольного «Спартака» Юрий Гаврилов перенес операцию на сердце

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов перенес операцию на сердце. Об этом он рассказал «Матч ТВ».
«Я в больнице нахожусь, прохожу лечение. Это не связано с инсультом. Мне делали операцию на сердце, поставили стент. Есть операция, когда делают шунтирование, есть установка стента, есть и установка кардиостимулятора», — сказал 72-летний Гаврилов.
По словам Гаврилова, он не знает, как долго еще будет в больнице.
В мае 2023 года ветеран «Спартака» попал в реанимацию с инсультом, в начале 2024-го перенес операцию из-за злокачественной опухоли в легком.
Гаврилов — чемпион СССР в составе «Динамо» (1976) и «Спартака» (1979). За «красно-белых» полузащитник играл в 1977—1985 годах, был лучшим бомбардиром чемпионата-1983.
В сборной СССР Гаврилов провел 46 матчей и забил десять голов, участвовал в чемпионате мира 1982 года.