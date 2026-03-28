Роберто Мартинес: «Роналду — исторический кумир. В лифтах говорят либо о погоде, либо о Криштиану»

"Мы должны принять, что вокруг него всегда есть дискуссия, потому что Роналду — единственный в своем роде, исторический кумир, который изменил футбол: зайдите в лифт — разговор там зайдет либо о погоде, либо о Роналду.
У каждого есть мнение, но оно основано на восприятии Роналду в определенный период. Самая большая ошибка — не анализировать его сегодняшнего. После Евро говорили: «Португалия не выиграла из-за Криштиану». Мы выигрываем Лигу наций — и уже спрашивают: «Что будет с Португалией, когда Роналду завершит карьеру?».
Я всегда думал, что игрока заканчивает тело, но на самом деле — голова. Голова Криштиану не приняла это решение ни в 40, ни в 41 год. Топ-игрок — это не талант, а менталитет и устойчивость. Он уже не тот вингер «Манчестер Юнайтед» или «Реала», он — девятка в штрафной. Мы зависим от него: он открывает зоны, забивает голы.
Его последние три года в сборной заслужены — день за днем: 25 голов в 30 матчах. Я оцениваю талант, опыт и отношение здесь и сейчас, а решения принимаются не в кабинетах — их принимает поле", — сказал Мартинес.