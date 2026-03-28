Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
перерыв
Волга
1
:
Спартак Кс
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
3.45
П2
7.90
Футбол. Первая лига
17:30
Нефтехимик
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.11
П2
3.48
Футбол. Первая лига
18:00
Факел
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.69
П2
6.19
Футбол. Первая лига
29.03
Чайка
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
3.92
X
3.35
П2
2.02
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
3
:
Никарагуа
1
П1
X
П2

Роберто Мартинес: «Роналду — исторический кумир. В лифтах говорят либо о погоде, либо о Криштиану»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высоко отозвался о Криштиану Роналду.

"Мы должны принять, что вокруг него всегда есть дискуссия, потому что Роналду — единственный в своем роде, исторический кумир, который изменил футбол: зайдите в лифт — разговор там зайдет либо о погоде, либо о Роналду.

У каждого есть мнение, но оно основано на восприятии Роналду в определенный период. Самая большая ошибка — не анализировать его сегодняшнего. После Евро говорили: «Португалия не выиграла из-за Криштиану». Мы выигрываем Лигу наций — и уже спрашивают: «Что будет с Португалией, когда Роналду завершит карьеру?».

Я всегда думал, что игрока заканчивает тело, но на самом деле — голова. Голова Криштиану не приняла это решение ни в 40, ни в 41 год. Топ-игрок — это не талант, а менталитет и устойчивость. Он уже не тот вингер «Манчестер Юнайтед» или «Реала», он — девятка в штрафной. Мы зависим от него: он открывает зоны, забивает голы.

Его последние три года в сборной заслужены — день за днем: 25 голов в 30 матчах. Я оцениваю талант, опыт и отношение здесь и сейчас, а решения принимаются не в кабинетах — их принимает поле", — сказал Мартинес.