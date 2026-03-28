Роберто Мартинес: «Роналду — исторический кумир. В лифтах говорят либо о погоде, либо о Криштиану»

Я всегда думал, что игрока заканчивает тело, но на самом деле — голова. Голова Криштиану не приняла это решение ни в 40, ни в 41 год. Топ-игрок — это не талант, а менталитет и устойчивость. Он уже не тот вингер «Манчестер Юнайтед» или «Реала», он — девятка в штрафной. Мы зависим от него: он открывает зоны, забивает голы.