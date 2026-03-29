Футбол. Первая лига
15:00
Чайка
:
Челябинск
Футбол. Первая лига
16:30
Черноморец
:
Ротор
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
0
:
КАМАЗ
0
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
0
:
Шинник
0
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
Спартак Кс
0
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Уфа
0
Дешам о проблемах в США: «Мы провели кучу времени в аэропорту, с проверками, каких я в жизни не видел. Летом добавится жара, будем тратить меньше энергии на все, что вне поля»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о проблемах, с которыми столкнулась команда во время визита в США на матчи с Бразилией и Колумбией.

Летом в США, а также в Канаде и Мексике пройдет чемпионат мира.

"Что касается температуры — тут все спокойно. Но есть проблемы, о которых я знал, и они остаются, в частности по времени. По прилете мы провели кучу времени в аэропорту, с проверками, каких я никогда не видел за всю свою жизнь. Мы адаптируемся.

То, что мы побывали в Бостоне, — это еще более важная репетиция для нас, потому что мы будем там играть. Я был там вместе с Ги Стефаном (тренер сборной Франции — Спортс«“) на клубном чемпионате мира — на полуфиналах и финале. Пообщавшись с игроками, которые там выступали, мы увидели, что есть разные ситуации и разные сложности.

Нужно стараться их минимизировать и адаптироваться. Летом добавится жара, восстановление будет иметь большое значение. Но медийные обязательства проходят на стадионе, который находится в 45 минутах от тренировочной базы. Если играть в 15:00 или 17:00, времени остается не так много. В 21:00 — можно лучше все организовать. Мы будем адаптироваться и делать все возможное, чтобы тратить меньше энергии на все, что происходит вне поля", — сказал Дешам.