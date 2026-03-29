Филипе Луис: «Анчелотти — идеальный тренер для Бразилии. Винисиус и Рафинья входят в топ-5 игроков мира, это единственная сборная с 2 футболистами такого уровня»

"Карло Анчелотти — идеальный тренер, который был нужен нашей сборной. Наступил момент, когда ни один бразильский специалист уже не смог бы справляться с тем внешним давлением, которое идет как со стороны прессы, так и на политическом уровне. Анчелотти привносит спокойствие и уверенность, у него колоссальный опыт. К тому же он великолепно подкован тактически.
Сборная Бразилии сейчас переживает определенные колебания, но на этом уровне она практически всегда приезжает на чемпионаты мира в числе фаворитов благодаря своим игрокам. На мой взгляд, в топ-5 лучших футболистов мира входят Рафинья и Винисиус Жуниор. По сути, это единственная сборная, у которой сразу два игрока такого уровня.
Поэтому Бразилия всегда будет считаться фаворитом благодаря своим решающим исполнителям. Да, это короткий турнир, одна неудачная ночь — и ты вылетаешь, но она неизменно остается среди главных претендентов на победу", — сказал Филипе Луис.