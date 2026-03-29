Вагнер Лав забил гол в своем последнем матче. У 41-летнего бразильца 423 мяча за карьеру

Вагнер Лав наиболее известен по игре за ЦСКА, за который он провел 259 матчей и забил 124 гола. 85 голов он забил в чемпионате России — рекорд ЦСКА. В составе армейцев бразилец выиграл 14 трофеев, включая три чемпионата России и Кубок УЕФА.