Американский клуб заключил рекордный контракт в истории женского футбола

ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. Американский «Сан-Диего Вэйв» завершил сделку по переходу футболистки Катарины Макарио, которая выступает на позиции нападающего. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Американка перешла в «Сан-Диего Вэйв» из английского «Челси», заключив рекордный контракт в истории женского футбола. Как сообщила газета The Gurdian, Макарио подписала соглашение с американским клубом до 2030 года на общую сумму $8 млн. Договор 26-летней спортсменки с прошлой командой был рассчитан до лета 2026 года, поэтому сторонам, по информации телеканала ESPN, удалось согласовать трансфер в размере $300 тыс.
Самой высокооплачиваемой футболисткой мира на данный момент является американка Тринити Родман, дочь бывшего баскетболиста Денниса Родмана. После продления контракта с «Вашингтоном» она получает $2 млн в год с учетом бонусов.