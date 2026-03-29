Американский клуб заключил рекордный контракт в истории женского футбола

Американка перешла в «Сан-Диего Вэйв» из английского «Челси», заключив рекордный контракт в истории женского футбола. Как сообщила газета The Gurdian, Макарио подписала соглашение с американским клубом до 2030 года на общую сумму $8 млн. Договор 26-летней спортсменки с прошлой командой был рассчитан до лета 2026 года, поэтому сторонам, по информации телеканала ESPN, удалось согласовать трансфер в размере $300 тыс.