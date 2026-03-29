Гурцкая о Дзюбе в «Спаратке»: «Если придет на год подготовить себя к тренерству, помочь связать русских и иностранцев, то как играющий тренер — было бы неплохо. Сейчас русского лидера нет&raq

Возможно, я бы думал о том, чтобы вернуть или Дзюбу, или Джикию на год, если был бы уверен, что они заканчивают с карьерой. Потому что сейчас русского лидера нет. Зобнин не харизматичный русский лидер. А такой нужен. Почему в «Зените» разброд и шатания? Потому что русский блок слабый и русских мало. А Глушенков, который должен был стать звездой, не тянет на роль лидера команды. Он сам за себя, в этом проблема. Молодежь не может взять бразды правления ни в «Спартаке», ни в «Зените», — сказал Гурцкая.