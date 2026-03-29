Футбол. Первая лига
30.03
Торпедо
:
СКА-Хабаровск
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
3
:
Урал
1
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
3
:
Сокол
1
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
1
:
Ротор
4
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Челябинск
1
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
0
:
КАМАЗ
0
Гурцкая о Дзюбе в «Спаратке»: «Если придет на год подготовить себя к тренерству, помочь связать русских и иностранцев, то как играющий тренер — было бы неплохо. Сейчас русского лидера нет&raq

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался об идее приглашения Артема Дзюбы в «Спартак».

Источник: Спортс‘’

"Я был бы не против категорически этой истории, если бы был уверен, что это его последний год. Что он работает последний год и заканчивает с футбольной карьерой. Вот в таком случае я не уверен, что это был бы вред для команды.

Как игрок, как амбициозный игрок, который хочет играть в этом возрасте, это уже некая проблема клуба. А если он приходит и готовит себя к завершению карьеры, к тренерской деятельности, может, помочь в раздевалке связать русских и иностранцев, то как играющий тренер на поле — для очень сильного, харизматичного, а не такого, как сейчас, — это было бы неплохо.

Возможно, я бы думал о том, чтобы вернуть или Дзюбу, или Джикию на год, если был бы уверен, что они заканчивают с карьерой. Потому что сейчас русского лидера нет. Зобнин не харизматичный русский лидер. А такой нужен. Почему в «Зените» разброд и шатания? Потому что русский блок слабый и русских мало. А Глушенков, который должен был стать звездой, не тянет на роль лидера команды. Он сам за себя, в этом проблема. Молодежь не может взять бразды правления ни в «Спартаке», ни в «Зените», — сказал Гурцкая.

Дзюба о «Спартаке»: «Я бы помог даже внутри раздевалки. Нужно с людей требовать, они хорошие ребята, но нет тех, кто в трудную минуту поведет за собой».